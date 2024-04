Na terceira jornada do Brasileirão, Artur Jorge liderou o Botafogo para o segundo triunfo consecutivo, desta feita na receção ao Juventude (5-1). O técnico português apostou no médio Danilo Barbosa – ex-Sp. Braga e Benfica – e no avançado Tiquinho Soares como titulares.

Num arranque de jogo pleno de eficácia, Júnior Santos inaugurou o marcador, ao cabo de cinco minutos. Poucos depois, aos 9m, Tiquinho Soares dobrou a vantagem, de penálti.

Até ao intervalo, a missão do Juventude tornou-se ainda mais complicada, face à expulsão de Lucas Freitas, castigado aos 8 e 37 minutos.

No segundo tempo, e apesar da resposta dos visitantes, o Botafogo voltou a dobrar a vantagem num ápice, ora por Danilo Barbosa, aos 54m, ora por Savarino, aos 61m, de livre direto. Já com Carlos Eduardo – ex-FC Porto e Estoril – em campo, Danilo Barbosa até bisou, aos 67m, mas o golo foi anulado.

Ainda assim, o «Fogão» atingiu a mão cheia de golos, marca garantida por Jacob Montes, aos 80m.

No caminho para o derradeiro apito, o Juventude ainda aplicou o golo de honra, por Danilo Boza, aos 85m.

Ora, o Botafogo é terceiro classificado, com seis pontos, menos um que os líderes Bragantino e Flamengo. Na tarde do próximo domingo (15h), Artur Jorge visita o «FLA».

De modo a acalmar alguma euforia dos adeptos, Artur Jorge avisou, em conferência de imprensa, que há aspetos por melhorar.

Após dois jogos a somar pontos, o Juventude conhece pela primeira vez o travo da derrota. São décimos, com quatro pontos, em igualdade com Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro. Segue-se a receção ao Athletico Paranaense, no domingo.

«Tricolor» encontra via do triunfo

O São Paulo venceu na visita ao Atlético Goianiense, por 0-3. Num encontro de toada única, o «Tricolor» contou com o avançado André Silva – ex-Vitória de Guimarães – de início. Em sentido contrário, James Rodríguez não constou da convocatória.

O triunfo dos visitantes desenhou-se a partir do minuto 14m, quando André Silva assistiu Jonathan Calleri para o 0-1.

Mais golos, só na segunda parte. Aos 51m, o defesa Luiz Felipe fez penálti e foi expulso, por agressão. Luciano assinou o 0-2.

De cabeça perdida, Gabriel Barros – que havia visto amarelo aos 48m – foi expulso aos 63m.

Assim, foi com naturalidade que o São Paulo encontrou a via do terceiro golo. Aos 76m, Ferreirinha consumou o triunfo dos forasteiros.

Duas derrotas depois, o São Paulo encontrou, por fim, o caminho dos triunfos. Ocupa o 14.º lugar, com três pontos. A 30 de abril (terça-feira) há receção ao Palmeiras (12.º).

Por sua vez, o Goianiense continua sem vencer, ocupando o 19.º posto, em igualdade com o Cuiaba (20.º). Segue-se a visita à Internacional (6.ª), a 29 de abril (segunda-feira).