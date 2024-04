Num dos jogos grandes da terceira jornada do Brasileirão, o Palmeiras, de Abel, empatou este domingo na receção ao Flamengo.

Em São Paulo, a equipa do técnico português teve menos bola do que o adversário, mas foi mais acutilante na procura da baliza contrária. Rematou mais do que o adversário, mas não conseguiu desfazer o nulo.

De resto, o campeão brasileiro ainda marcou a um minuto dos 90, mas o golo, de Anibal Moreno, foi anulado por fora de jogo.

Com este resultado, o Palmeiras está em 11.º lugar, com quatro pontos. O Flamengo é segundo, com sete pontos, os mesmos do líder Bragantino, de Pedro Caixinha.