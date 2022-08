Nos últimos meses, o Botafogo mudou quase tudo e iniciou praticamente do zero um novo projeto desportivo, liderado no banco pelo treinador português Luís Castro.

Os resultados não têm sido os esperados pelos adeptos, mas esse projeto iniciado do zero coloca o clube no 14.º lugar do Brasileirão, cinco pontos acima da linha de água, com pouco mais de metade do Brasileirão jogado.

E se os adeptos têm mostrado impaciência com os resultados e apontado críticas a Luís Castro, o investidor do clube, John Textor – que também quis investir no Benfica – só tem elogios para o português.

«Não dá para avaliar toda essa baboseira de demitir o treinador. Temos de dar tempo a um treinador, especialmente quando se pede para um técnico algo inédito: começar um projeto do zero», declarou o norte-americano.

«Odeio contrariar os fãs, mas acho incrível o que ele [Luís Castro] tem feito aqui e estou muito orgulhoso», acrescentou.