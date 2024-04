Colado ao FC Porto no terceiro lugar, com 59 pontos, o Sporting de Braga tem o objetivo de ficar em terceiro lugar na Liga e, este sábado, diante do Vizela, terá a oportunidade de pressionar os dragões.

«Sim, isso é claro, não o escondemos. [O Braga] É um clube grande e quem o representa tem que ter consciência de que nos obriga a trabalhar mais todos os dias, a ser sérios, a querer mais para dar consistência à grandeza deste clube e aos passos em frente que deu nos últimos nãos. Só dependermos de nós é bom, mas queremos olhar só para o jogo com o Vizela. Queremos fazer uma ponta final de campeonato boa para garantir esse terceiro lugar», disse o técnico dos minhotos na antevisão da receção aos vizelenses.

Após a derrota com o Arouca (3-0) na estreia, a equipa agora liderada por Rui Duarte venceu no terreno do Estoril (1-0).

«[Queremos] Criar uma identidade, ter valores, os jogadores perceberem que tipo de líder está deste lado, porque há lideranças diferentes. Mas criámos uma boa sinergia, equipa técnica e jogadores, saudável, de trabalhar bem, e todos contam. Em dois jogos, só dois jogadores não jogaram e isso revela que não estou a falar de borla, mas de convicção», sublinhou.

O técnico pediu «um jogo muito sério e rigoroso», sem «facilitismos», porque «apesar da posição na tabela, o Vizela não é um adversário fácil».

Rui Duarte não esclareceu a «despromoção» de Roger para os sub-23, devido à existência de um impasse no processo de renovação do contrato do jogador, que expira em 2025.

«Não posso explicar nada. Posso dizer que, quando cheguei, o presidente pediu-me para trabalhar sério, ter compromisso e fazer toda a gente acreditar, porque havia um objetivo claro dentro do grupo para conquistar e, com os jogadores que temos à disposição, queremos dar uma boa resposta amanhã [sábado] e ficar com os três pontos, só pensamos nisso», disse.

O Sp. Braga recebe o Vizela este sábado, a partir das 20h30, em jogo da 30.ª jornada da Liga que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.