No jogo imediatamente a seguir à saída de Álvaro Pacheco, o Vasco da Gama voltou às vitórias e logo com uma goleada em casa sobre o São Paulo por 4-1.

A equipa paulista ainda esteve a ganhar, com um golo de André Silva - curiosamente ex-jogador de Álvaro Pacheco no V. Guimarães - aos 11 minutos, mas o conjunto carioca deu a volta ainda na primeira parte.

Alan Franco marcou na própria baliza aos 33 minutos e Guilherme Estrella fez o 2-1 aos 45+3m. Na segunda parte, Leandrinho fez o 3-1 (80m) e David assinou o 4-1 final já em tempo de compensação.

O Vasco da Gama, que vinha de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, está agora no 15.º lugar do Brasileirão com dez pontos.