Era o primeiro jogo do Twente na pré-época 2024/25, mas acabou por virar um pesadelo com consequências que poderiam ter sido trágicas.

Quando os jogadores entravam no relvado ao som de «You'll Never Walk Alone», uma barra que suportava um cartaz de apoio atrás de uma das balizas caiu sobre um grupo de adeptos do Twente, que jogava na condição de visitante.

Segundo o Telegraaf, dez pessoas ficaram feridas e algumas tiveram de receber tratamento hospitalar, sendo que um helicóptero foi mobilizado para o local. Do mal o menos: não houve feridos de extrema gravidade.

O jogo diante do Stevo, a equipa da casa (de Geesteren, uma pequena cidade dos Países Baixos), não se realizou.

Veja aqui o momento assustador: