Na noite deste domingo, o duelo entre Fluminense e Botafogo, na última jornada da Fase Regular da Taça Guanabara, do futebol carioca, ficou marcado por um momento, no mínimo, caricato. Com o «fogão» a vencer por 2-3, aos 90+5m, o jovem avançado Yarlen Augusto, de 18 anos, caiu junto à área dos adversários, mas para lá da linha final.

Atento ao cronómetro, o defesa Hugo Neto puxou o colega para dentro de campo. Na resposta, o guardião do «Flu» voltou a colocar o jovem avançado fora das quatro linhas. Ainda atordoado, num «vaivém», Augusto nem teve tempo de se levantar, antes de outro colega, este suplente, o voltar a – literalmente – empurrar para dentro de campo.

Serenada a confusão, o Botafogo ainda teve tempo de sentenciar a partida, aos 90+10m, fixando o marcador em 2-4.

Apesar do triunfo, o «fogão» foi quinto nesta primeira fase, pelo que segue para as meias-finais da Taça do Rio, onde medirá forças com o Sampaio Correa.

Por sua vez, e ainda que tenha encaixado a segunda derrota consecutiva, o Fluminense garantiu a última vaga nas meias-finais da Taça Guanabara. Na noite de sábado, o FLU recebe o Flamengo, na primeira mão da eliminatória. Na outra meia-final, o Vasco da Gama mede forças com o Nova Iguaçu.