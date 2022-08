Vítor Pereira reconhece que errou na última madrugada, quando mencionou o dinheiro que tem na conta bancária após a derrota frente ao Palmeiras, de Abel, e depois de questionado sobre se sentia o seu lugar em risco. Em declarações ao UOL Esporte, o treinador do Corinthians afirmou que reagiu a quente.

«Reagi a quente. Depois de um resultado frustrante para aquilo que fizemos em campo, o meu estado, a minha paciência, naturalmente não estava nas minhas melhores condições. Reagi a quente a uma provocação de um jornalista, que, para mim, tinha como única intenção provocar-me. Não tinha visto ele noutras conferências. Ele não quis falar sobre o jogo, quis fazer uma questão, e pronto, acabei por reagir mal. Expressei não aquilo que pretendia, mas o que não devia», começou por dizer.

«O que quis dizer ali, no fundo, é que não vim para o Brasil, para o Corinthians, em busca de dinheiro. Graças a Deus, com trabalho, com um pouquinho de sorte, garanti a estabilidade da minha família. Não há mal nenhum nisso», reforçou.

Vítor Pereira reforçou depois a ligação ao Corinthians: «Não vim para o Corinthians por dinheiro, vim por amor, por paixão, pelo desafio, por sentir uma identificação com a torcida e o povo do Corinthians. Um povo que trabalha, um povo que sofre, que tem dificuldades para comprar ingressos para ir ao estádio. Também vim de uma família humilde, sei o que é viver com dificuldades.»

«Não tenho nada de arrogante. Sou humilde. Humilde, mas com orgulho do trabalho que fiz e daquilo que conquistei na minha carreira», concluiu.