Contratado recentemente ao Sporting, Arthur teve uma estreia agridoce pelo Cruzeiro, no empate emocionante a três bolas em casa do Athletico Paranaense, em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão.

O extremo brasileiro abriu o marcador para a equipa orientada por Pepa aos oito minutos, assistido por Neris, e aos 37 minutos fez o 2-0, desta feita após um passe de Wesley.

No entanto, a equipa de Bela Horizonte desperdiçou essa vantagem: Madson reduziu aos 42 minutos e assistiu Pablo para o 2-2 aos 78 minutos.

Mas ainda havia mais.

A oito minutos dos 90, Wesley, que havia feito uma assistência na primeira parte, fez o 3-2 para o Cruzeiro, servido por Lucas Silva.

Pouco depois, no entanto, o árbitro assinalou um penálti para o Ath. Paranaense, decisão que manteve mesmo depois de recorrer ao VAR: Fernandinho não desperdiçou e fez o 3-3 final.

Com este resultado, o Athletico Paranaense segue à condição no sexto lugar, enquanto o Cruzeiro é décimo.

Em Porto Alegre, o Cuiabá, de António Oliveira, venceu em casa do Internacional, por 2-1.

Fabrício Bustos abriu o marcador para a formação da casa aos 16 minutos, mas Raniele, em cima do intervalo, empatou para a formação do técnico português.

Na etapa complementar, Gabriel Mercado foi expulso, aos 66 minutos, e deixou o Cuiabá em superioridade numérica. E foi assim que os comandados de António Oliveira chegaram ao triunfo, através de um golo de Deyverson, ex-Benfica e Belenenses, a dois minutos dos 90.

Com este resultado, o Cuiabá é oitavo classificado à condição, ao passo que o Internacional é 12.º.

No Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu e venceu o Santos, por 1-0, com um golo de Germán Cano, aos 77 minutos.