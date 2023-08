Os adeptos do Flamengo não estão nada satisfeitos com a época que a equipa carioca tem realizado e nem um dos maiores ídolos da torcida escapa à ira deles.

Gabriel Barbosa organizou uma festa para comemorar o 27.º aniversário que, por ser só esta quarta-feira, dava a entender que as celebrações acabariam por estender-se pela madrugada, o que, num momento de crise de resultados, não caiu nada bem entre os adeptos mais fervorosos do «mengão».

Do lado de fora, nem a chuva desmobilizou um grupo com cerca de 30 apoiantes do Flamengo que entoaram cânticos insultuosos, mostraram tarjas com mensagens de contestação, rebentaram petardos e provocaram danos em pelo menos um carro de um jogador.

A festa começou às 20h00, o protesto começou uma hora depois e, segundo o Globoesporte, três viaturas da Polícia Militar deslocaram-se ao local para evitar uma possível invasão da festa e dispersar os protestantes.

O Flamengo ocupa apenas o 4.º lugar do Brasileirão (a 15 pontos do Botafogo de Bruno Lage) e falhou a defesa da Libertadores ao ser eliminado nos oitavos de final da prova pelos paraguaios do Olimpia.

A festa de Gabigol serviu também para lançar um novo tema musical do jogador, que pretende fazer carreira também fora das quatro linhas.

O próximo jogo do Flamengo é no próximo sábado diante do líder Botafogo. A equipa de Jorge Sampaoli treina habitualmente de manhã, mas a sessão de trabalho desta quarta-feira foi agendada para a tarde.