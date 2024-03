O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1-0 e qualificou-se para a quinta final consecutiva do Paulistão, com a possibilidade de conquistar o «tri» diante do Santos, mas a verdade é que foi um jogo muito difícil para a equipa de Abel Ferreira. O treinador português, no final do jogo, explicou as dificuldades com o «nervosismo» provocado pelo regresso ao Allianz Parque, a casa do Verdão, depois de uma longa ausência ditada pela mudança de relvado.

«Sentimos um nervosismo vindo de fora, os nossos adeptos estão sempre à espera... peço paciência. Esperam sempre ganhar por dois, três ou quatro. Os jogos são diferentes. Hoje nós que puxamos por eles depois do golo. Até ao golo, os jogadores sentiram o nervosismo vindo de fora», destacou Abel Ferreira na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

O Palmeiras acabou por chegar ao golo no início da segunda parte com um golo de Endrick. Um golo solitário que valeu a quinta final consecutiva do Palmeiras no Campeonato Estadual. «Estar presente nas finais, mais uma, parece muito fácil. Nos últimos anos há um denominador comum: o Palmeiras chega! Se vai ganhar, não sei. Se ganhar é normal. Se não ganhar é fracasso... Mas eu não vejo as coisas assim. É isso que prometo, ter uma equipe competitiva para chegar às finais», destacou.

Um jogo decidido mais uma vez por Endrick, apesar do jovem avançado ter estado limitado pelos jogos que fez, na última semana, pela seleção. «Ele tem estrelinha, ele tem o dom para o golo. Felizmente fez o golo. Estávamos com medo que ele levasse uma pancada na coxa, mas a vida é feita de riscos e nós arriscamos», referiu o treinador.

O Palmeiras vai agora discutir o título com o Santos que deixou o Bragantino de Pedro Caixinha pelo caminho. «O Santos tem esta ambição, mas acho que o Santos tem um ano longo pela frente, vai ter de ser protagonista na segunda divisão. Uma equipe bem montada, com jogadores experientes e muito bem treinada. O Santos vem com essa vontade, e vamos procurar fazer um bom jogo lá para fechar em nossa casa. No outro lado tem uma equipe bem organizada, tem dois bons médios. É uma boa equipa. Tem a vantagem de não ter jogos durante o meio da semana», comentou ainda Abel Ferreira.

Logo a abrir a conferência de imprensa, o treinador colocou um par de ténis em cima da mesa, depois explicou o gesto pouco vulgar. «Isto vai para além do futebol, o Palmeiras é um clube que se solidariza com causas sociais e fico muito contente por isso. Estes ténis foram assinados por todos os jogadores e pela equipa técnica e vão ser leiloados pelo Palmeiras. Depois a receita vamos escolher qual será a entidade a que vamos doar», destacou.