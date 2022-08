O português Abel Ferreira está a ter mais uma época de sucesso no Brasil, ao serviço do Palmeiras.

Depois de conquistar duas Taças Libertadores, o técnico lidera o Brasileirão de forma destacada e apurou-se para as meias-finais da Libertadores novamente.

Apesar disso, são muitos os que lhe têm apontado críticas, sobretudo relativas à postura.

O último a falar sobre o treinador português foi Lugano, antigo defesa internacional uruguaio que jogou seis épocas no Brasil, em duas passagens distintas, sempre ao serviço do São Paulo.

E Lugano até elogia bastante o carácter de Abel.

«No futebol, para medir o carácter de uma pessoa, tem que ver o comportamento dela no dia a dia. E eu não tenho ouvido, no Palmeiras, alguém a falar mal dele», introduziu, no programa ESPN FC.

«É até estranho, né? Dois anos e meio sem polêmica no Palmeiras significa que, lá dentro, nas relações humanas, é um “cara” legal, bom e um vencedor, algo que incomoda muita gente», continuou.

Porém, o uruguaio nota em Abel algo que diz ser recorrente nos Europeus e nos portugueses em particular.

«Eu morei na Europa e sei que os europeus têm um estigma com sul-americanos, e o português especificamente com os brasileiros. Nas conferências de imprensa, quando, ele quer dar aulas sobre civilização, moral, educação. E disso eu não gosto muito e tento nem ouvir para não ficar bravo», apontou.

«Isso não quer dizer que seja uma má pessoa. Quando ele vence, dá essas aulas, mas quando perde, insulta o árbitro. Isso é próprio da cultura europeia», lamenta Lugano.