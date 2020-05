O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, garante que o regresso do futebol no Brasil, à porta fechada, tem luz verde do Ministério da Saúde, e que os jogadores têm sido favoráveis à retoma das competições.

«Ao início, havia muitos jogadores que eram contra, mas agora há outro entendimento por parte deles para se retornar, obviamente sem adeptos», disse Jair Bolsonaro durante a transmissão do seu programa semanal no Facebook.

Segundo o presidente, que durante a mensagem minimizou a pandemia de covid-19, «o Ministério da Saúde é a favor de se pronunciar nesse sentido», para que os campeonatos de futebol voltem.

«Os jogadores querem voltar a jogar e é isso que importa, porque não sabemos quanto tempo esta pandemia vai durar. Desporto é vida e saúde», defende Bolsonaro, que se reuniu na quinta-feira com o prefeito do Rio de Janeiro, o pastor evangélico e aliado Marcelo Crivella.

Embora Marcelo Crivella tenha dito que apenas as atividades de fisioterapia dos clubes do Rio de Janeiro eram permitidas, o Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, já regressou aos treinos.

«Conversamos sobre o regresso do futebol e, no que toca ao Rio de Janeiro, está nas mãos dele [Marcelo Crivella] autorizar o retorno do Campeonato Carioca. Espero que também comece nos outros estados», afirmou Bolsonaro.

Recorde-se que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu indicações para iniciar a Liga, que estava inicialmente prevista para maio, no final de junho. No entanto, não há ainda um plano detalhado de como será feito, nem sobre a presença do público.