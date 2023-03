O Botafogo comandado por Luís Castro falhou a qualificação para as meias-finais do Estadual do Rio de Janeiro ao ficar fora da luta pelos quatro primeiros lugares da Taça Guanabara com uma derrota, em casa, diante da Portuguesa (0-1). No final do jogo, o treinador português assumiu toda a responsabilidade pelo fracasso da sua equipa nesta competição.

O Botafogo precisava apenas de vencer para ultrapassar o Volta Redonda na classificação, mas caiu com estrondo diante da Portuguesa, num jogo em que Luís Castro procurou surpreender com uma mudança tática, apostando em três centrais de início. A Portuguesa marcou antes do intervalo, por Anderson, Castro ainda mudou para 4x3x3, mas acabou o jogo a ouvir insultos dos adeptos alvinegros.

«Cem por cento responsabilidade minha, zero por cento dos jogadores. Sempre passei pelos momentos difíceis olhando de frente. Nunca ter sido despedido na minha carreira não significa que não tenha passado por momentos difíceis. Eles foram ultrapassados e assumidos por mim como minha responsabilidade. Sou o único responsável pela derrota», destacou o treinador no final do jogo.

O treinador explicou depois a inovação tática e as mudanças ao intervalo. «Jogámos com uma linha de três, jogamos com dois homens abrindo na largura máxima, Carlos Alberto e Victor, e um homem à frente da linha. Depois Marlon e Lucas muito perto do Matheus. Quisemos chegar ao golo cedo para dar conforto à equipe e tirá-la da instabilidade que vivemos desde o jogo do Vasco. A equipe não estava tranquila em campo, então mudamos para o 4x3x3. Tivemos uma ou outra oportunidade para empatar, mas não conseguimos, muito fruto da instabilidade que vivemos nesse momento», referiu.

Com esta derrota, o Botafogo fica fora da luta pelo título no Estadual carioca e está obrigado a vencer a Taça Rio (torneio entre o quinto e o oitavo classificados do Estadual) para garantir uma vaga na Taça do Brasil em 2024.