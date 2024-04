O Botafogo apresentou o novo equipamento para a temporada de 2024/25, aproveitando para «honrar o passado», no ano em que comemora 130 anos desde a sua fundação. Um equipamento retro, inspirado na história do clube carioca, com as tradicionais listras pretas que se tornaram lendárias pelos pés de Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas.

Uma camisola com textura em «ziguezague» que procura simular o tecido de tricô usado nas décadas de cinquenta e sessenta do século passado, com a gola em formato V, uma marca registada dos tempos gloriosos do clube que joga no Estádio Nilton Santos.

«Estamos muito felizes por lançar uma lida coleção em parceria com a Reebok. As camisolas transmitem uma mensagem de valorização das nossa história e compromisso com o futuro que desejamos construir para o Glorioso. Os designs das camisolas seguem uma tendência mundial e foram pensados com o objetivo de expandir ainda mais o alcance da nossa marca», destacou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

A estreia da nova camisola está marcada para a próxima quinta-feira, dia em que o Botafogo recebe o Vitória em jogo da Taça do Brasil.

O Botafogo, que foi campeão apenas uma vez, em 1985, é atualmente comandado pelo treinador português Artur Jorge que, ao fim de quatro jornadas, lidera a nova edição do Brasileirão, com 9 pontos.