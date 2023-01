O Botafogo de Luís Castro foi ao Estádio Maracanã vencer o Fluminense por 1-0, em jogo da Taça Guanabara, relativa à primeira volta do Estadual do Rio de Janeiro. Uma vitória difícil, mas que permite ao treinador português seguir na luta pelo primeiro lugar, a dois pontos do líder Flamengo, mas com menos um jogo do que a equipa comandada por Vítor Pereira.

Foi o primeiro grande clássico da temporada para Luís Castro num jogo que contou com dois momentos-chave a abrir o segundo tempo. Antes disso, o Fluminense até esteve por cima do jogo, obrigando o Botafogo a defender, apenas com Tiquinho Soares destacado na frente.

O jogo virou no segundo tempo depois de Lucas Perri defender um penálti favorável ao Fluminense marcado por Calegari aos 51 minutos. Um lance que motivou a equipa de Luís Castro que cresceu no jogo nos instantes seguintes e acabou por chegar à vantagem, aos 61 minutos, num lance em que Tchê Tchê lançou João Victor Sá que depois picou a bola sobre Samuel Xavier.

Com este triunfo, o Botafogo destaca-se no terceiro lugar da classificação da Taça Guanabara, a um ponto do Fluminense e a dois do Flamengo, mas com menos um jogo realizado do que os dois rivais do Maracanã.

Corinthians vence São Paulo no Morumbi

Entretanto, no Campeonato Paulista, o Corinthians foi ao Morumbi bater o São Paulo por 2-1. A antiga equipa de Vítor Pereira esteve mesmo a vencer por 2-0, com dois golos de Adson (18 e 34m), antes da equipa da casa reduzir a diferença por Neves (78m).

Com este triunfo, o Timão passa a partilhar a liderança com o Santo André, ambos com 10 pontos, à frete do São Paulo, Palmeiras e São Bernardo, todos com 8 pontos.