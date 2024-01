A apresentação de Everton Ribeiro, antigo jogador do Flamengo, como reforço do Bahia terminou com um momento de embaraço, mas que acabou por arrancar gargalhadas de todos os que assistiram.

Depois de sete anos no Flamengo, Everton vestiu a camisola do Bahia, pela primeira vez, este domingo, na apresentação formal aos adeptos. O jogador de 34 anos falou das expetativas para a nova temporada e, assim que terminou a conferência de imprensa, os dois filhos do jogador, Totói (Antônio) e Guto (Augusto), correram para o microfone e entoaram as primeiras palavras do hino do…Flamengo.

Um momento de embaraço, mas ao mesmo tempo hilariante. Ninguém pode apontar o dedo à inocência das crianças que, desde que nasceram, só viram o pai jogar num clube.

Veja as imagens: