O Flamengo apresentou esta terça-feira a camisola para a nova temporada, que tem a particularidade de contar com o hino do clube, cantado pela primeira vez a 15 de novembro de 1920, escrito sobre as linhas vermelhas do novo «manto».

«Flamengo, tua glória é lutar», diz a letra que agora é possível ler na camisola oficial da equipa comandada por Jorge Jesus.

A nova camisola, já com a tecnologia , vai estar à venda a partir do dia 14 pelo valor de 249,99 reais, quase 53 euros.