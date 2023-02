Gabriel Menino, jogador do Palmeiras de Abel Ferreira, confessou que a tentativa de imitar os hábitos alimentares de Cristiano Ronaldo fê-lo passar dentro de campo.

Eu estava no meu peso, mas queria mudar. Chamei a Mirtes, nutricionista do Palmeiras, e pedi-lhe uma dieta do Cristiano Ronaldo. Olha, queria ficar igual ao Cristiano Ronaldo», recordou numa entrevista ao podcast Palmeiras Cast.

Nessa altura, o jovem futebolista, que teve papel importante nos sucessos do verdão entre o final de 2020 e o princípio de 2021, estava a atravessar uma fase difícil, sendo terceira opção.

O início da dieta acabou por coincidir com lesões de dois laterais. «No dia seguinte, eu comecei a dieta, no dia seguinte, os dois laterais machucaram-se. Quem ia para o jogo? Eu», lembrou, explicando em que consistia o novo regime.

«O café da manhã (pequeno-almoço) era um ovo e um suplemento. Pré-treino era suplemento, almoço podia ser grelhado e salada. De café de tarde (ao lanche) era mais suplemento, no jantar, de novo, grelhado e salada, e antes de dormir outro suplemento. Era isso.»

No entanto, Gabriel Menino deu-se mal com a dieta do craque português. «Eu estava a aquecer e não aguentava mais correr. Eu só pensava: vou morrer. Com cinco minutos de partida, eu não aguentava mais correr, ia precisar de ser substituído. A Mirtes viu lá de cima que eu não estava bem e pediu ao massagista para me trazer gel e isotónico. Aproveitei que o Weverton estava em atendimento e consumi», recordou.