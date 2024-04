John Textor, o empresário norte-americano que é proprietário dos franceses do Lyon, dos ingleses do Crystal Palace e dos brasileiros do Botafogo, foi convocado esta quarta-feira pela polícia do Rio de Janeiro para depor, depois de ter denunciado casos de manipulação de resultados no Brasileirão.

O empresário norte-americano, que regressou esta quarta-feira ao Brasil, acompanhado por Artur Jorge, o novo treinador do Botafogo, fez-se acompanhar por três advogados, para responder às perguntas colocadas pelo Ministério Público que já tinha aberto um inquérito para investigar as acusações de John Textor que tinha denunciado a existência de casos de corrupção no futebol brasileiro.

Segundo o Ministério Público brasileiro, o inquérito ao empresário norte-americano está envolvido em sigilo e, por isso, «não há informações que possam ser compartilhadas», mas a imprensa brasileira estava na expetativa que John Textor apresentasse provas que sustentassem as acusações que fez.

Expetativas alimentadas pelo próprio empresário que falou na existência de gravações de árbitros a dizerem não ter recebido os valores combinados. Textor nunca chegou a apresentar as provas que diz ter na sua posse, mas chegou a falar em manipulação de resultados nos jogos do Palmeiras de Abel Ferreira com o Fortaleza, em 2022, e também com o São Paulo, em 2023.

Tanto o Palmeiras como o São Paulo anunciaram que iam processar o proprietário do Botafogo por difamação e «declarações irresponsáveis».