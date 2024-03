O verão brasileiro está quase ao fim mas este fim de semana, o país foi atingido com temperaturas muito elevadas. Depois de no sábado a cidade do Rio de Janeiro ter registado uma sensação térmica recorde de 60,1º, no domingo a Estação Meteorológica de Guaratiba registou um recorde histórico: 62,3º.

De acordo com o Sistema de Alerta Rio, o recorde foi registado no oeste da cidade do Rio de Janeiro às 9h55. A sensação térmica tem em conta não só a temperatura, como também a humidade relativa do ar.

O recorde anterior da cidade tinha sido registado a 18 de novembro de 2023, com uma sensação térmica de 59,7º, seguida de 59,5º a 17 de janeiro deste ano e 59,3º a 17 de novembro de 2023. Todos os recordes foram registados na Estação Meteorológica de Guaratiba.

Além do Rio de Janeiro, outras quatro estações meteorológicas registaram valores acima dos 50 graus.

Neste fim de semana, mais de 550 municípios estiveram sob alerta máximo, com as temperaturas a passarem os 40 graus.

De acordo com a agência meteorológica, esta segunda-feira é mais um dia de calor no município do Rio de Janeiro, com as temperaturas máximas a rondar os 39°C e sensações térmicas acima dos 50°C.

Nove estados brasileiros estão a ser afetados pela atual onda de calor. No caso de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás há «potencial perigo» para elevação de temperaturas. No Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a classificação é de «grande perigo».

Em São Paulo, a previsão da Climatempo é de que a capital paulista registe o recorde de dia mais quente para o mês de março neste sábado. A expectativa é de que as temperaturas máximas passem dos 35ºC.

Citada pela CNN Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população se mantenha hidratada e evite atividades ao ar livre nas horas de maior calor, recomendando ainda o uso de protetor solar e de roupas leves.