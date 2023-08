O Corinthians venceu o Estudiantes por 1-0, em jogo da Taça Sul-Americana, que ficou marcado por uma emocionante homenagem aos sete adeptos que faleceram, no passado domingo, num acidente rodoviário quando regressavam de Belo Horizonte, depois do jogo com o Cruzeiro de Pepa.

As luzes do Neo Química Arena apagaram-se para um sentido minuto de silêncio, enquanto os jogadores subiram ao relvado com fumos negros nos braços, mas o momento mais marcante ficou registado ao minuto sete, depois de sete minutos de silêncio profundo, quando os adeptos se levantaram, exibiram balões negros e entoaram os nomes das sete vítimas.

O Corinthians acabou por vencer o Estudiantes com um golo de Gil, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana. A segunda mão, na Argentina, está marcada para as 01h30 de quarta-feira, 30 de agosto (hora de Portugal Continental).