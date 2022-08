As claques do Atlético Mineiro e do Palmeiras deram esta quarta-feira um grande exemplo a poucas horas do embate entre os dois emblemas para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores, junto ao Estádio do Mineirão. Em vez dos habituais confrontos, os rivais do Galo e do Porco optaram por confraternizar antes do início do jogo.

Na tradicional Rua do Peixe, bem perto do estádio, os adeptos dos dois clubes brasileiros estiveram a confraternizar, com muita cerveja, música e até entoaram os cânticos uns dos outros.

Um grande exemplo de confraternização entre clubes rivais que já se tinham defrontado na época passada na Taça Libertadores, neste caso nas meias-finais. Há um ano, o Palmeiras de Abel Ferreira seguiu em frente com dois empates e acabou por voltar a vencer a competição, com um triunfo sobre o Flamengo na final.

Veja as imagens da confraternização entre os adeptos do Atlético e do Palmeiras: