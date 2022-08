O uruguaio Giorgian de Arrascaeta foi uma das figuras do triunfo do Flamengo em casa do Corinthians (2-0), de Vítor Pereira, na última madrugada. O médio marcou um «golaço» e, no final da partida, explicou o bom momento de forma que a equipa atravessa, enaltecendo a chegada de Dorival Júnior, sucessor de Paulo Sousa.

«Quando ele chegou, estávamos num momento difícil. Com a qualidade que temos aqui, a equipa tem de lutar por coisas importantes. O nosso balneário é muito bom, mas precisávamos de alguém que viesse e voltasse a dar-nos força. Então, no dia a dia, começámos a acreditar nas coisas e fomos evoluindo. Quando ganhas, o ambiente vai ficando ainda melhor e estamos numa fase crescente», disse, citado pelo Globoesporte.

O camisola 14 do Flamengo reconheceu ainda que os jogadores não foram capazes de ir ao encontro das ideias de Paulo Sousa.

«Com o Paulo Sousa, talvez não fizemos as coisas da forma que ele queria. Não deu certo, mas acontece no futebol. O importante é que nunca deixamos de acreditar na força da nossa equipa. Foi fundamental entendermos muito rápido o que o Dorival queria, porque ele trouxe a tal ideia nova, e hoje estamos a colher os frutos do dia a dia», finalizou.