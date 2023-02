Depois do empate ante o Nova Iguacu, o Botafogo, de Luís Castro, regressou aos triunfos com uma goleada em casa do Boavista, por 4-0.

Tiquinho Soares, antigo jogador de Nacional, Vitória de Guimarães e FC Porto, foi o destaque da partida: o avançado abriu o marcador ao minuto quatro e bisou aos 21m.

Nos descontos do primeiro tempo, Victor Sá fez o 3-0, antes de Patrick de Paula fazer o 4-0 final a 20 minutos dos 90.

Com este resultado, o Botafogo segue no segundo lugar do campeonato carioca, a um ponto do líder Flamengo, de Vítor Pereira.

OS GOLOS DO JOGO: