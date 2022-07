Everton Cebolinha estreou-se pelo Flamengo com uma assistência, na goleada que a equipa carioca aplicou ao Juventude (4-0), em Brasília, na última madrugada, em jogo da 18.ª jornada do Brasileirão.

Uma estreia que já tinha sido anunciada pelo treinador Dorival Júnior, mas que só aconteceu depois do intervalo, quando a equipa carioca já vencia por 3-0, com o adversário reduzido a dez, por expulsão de Jadson.

Cebolinha entrou para o lugar de Pedro, que tinha marcado os dois primeiros golos do Fla, demorou a entrar no jogo, mas acabou por fazer o passe para Lázaro fazer o 4-0 de cabeça.

«Estou muito feliz por me ter estreado com esta camisola. A sensação é muito diferente. Quando entrei para aquecer ouvi a torcida a gritar meu nome e a apoiar-me. Conseguimos um resultado muito bom no primeiro tempo, depois no segundo administramos mais o jogo. Agora é dar sequência, porque estamos no caminho certo», disse o antigo jogador do Benfica no final do jogo.

O Flamengo está no sétimo lugar do Brasileirão e volta a jogar já no domingo frente ao Avaí em Florianópolis. Cebolinha quer conquistar o seu espaço na equipa. «É uma dor de cabeça boa para o professor Dorival. São muitos jogadores de qualidade no plantel em todas as posições. É importante porque estamos em todas as competições e ele vai precisar de todo mundo bem, todos preparados. Importante porque temos muitos jogos pela frente», destacou ainda.

Veja os principais lances de Cebolinha e a assistência para Lázaro ao minuto 2m48s: