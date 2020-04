Gabigol, melhor marcador do Flamengo de Jorge Jesus, entrou em 2020 a fazer o que sabe melhor: golos.

Em pouco mais de um mês, entre fevereiro e março, até às competições serem interrompidas pela pandemia da covid-19, o jovem avançado, de 23 anos, marcou onze golos em dez jogos.

Onze golos distribuídos por quatro competições: marcou oito no Estadual do Rio Janeiro, incluindo um hat-trick frente ao Cabofriense, e marcou ainda na Supercopa do Brasil, Taça Libertadores e Recopa Sudamericana.

Veja aqui os onze golos de Gabigol em 2020: