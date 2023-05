A vitória do Ceará na Copa do Nordeste, no Brasil, ficou marcada pela ação aparentemente despropositada de elementos da Polícia Militar que estavam de serviço no estádio do Sport, finalista vencido da prova.

No final da partida, os jogadores do Ceará foram até à vedação onde estavam os apoiantes deste clube e nesse preciso um polícia recorreu ao uso de spray pimenta, acertando no avançado Luvannor, que lhe pediu, sem sucesso, para parar.

O jogador precisou de ser assistido, mas esse momento não manchou os festejos da equipa do Ceará.