Pedrinho, anunciado reforço do Benfica para a próxima época, está a ser alvo de duras criticas no Brasil depois de ter sido expulso no jogo que ditou a eliminação do Corinthians da Taça Libertadores diante dos paraguaios do Guarani. O clube paulista tinha perdido, em Assunção, por 1-0, esteve a ganhar por 2-0, mas acabou por consentir um golo que o afasta, desde já, da competição sul-americana.

Obrigado a marcar dois golos, o Corinthians, a jogar em casa, entrou forte no jogo, com o apoio da «Fiel» nas bancadas. Luan renovou as esperanças do Timão ao igualar a eliminatória, logo aos 9 minutos, com um remate de fora da área. Um jogo estava intenso, com os brasileiros a carregar e os paraguaios a responderem com transições rápidas, quando, aos 29 minutos, Pedrinho, que já tinha um cartão amarelo, viu um segundo depois de atingir um adversário ao tentar fazer um pontapé de bicicleta.

O avançado, que já terá um acordo com o Benfica para a próxima época, até tinha entrado bem no jogo, contando com um remate e um cruzamento perigoso, mas deitou tudo a perder antes da meia-hora de jogo com dois cartões amarelos. A verdade é que logo a seguir, três minutos depois, o Corinthians chegou ao segundo golo, com Boseli a marcar a cruzamento de Vagner Love.

O Corinthians chegava, assim, ao intervalo com a eliminatória no bolso, mas, logo a abrir a segunda parte, deixou escapar a vantagem num lance de bola parada. Na sequência de um livre à entrada da área, aos 53 minutos, Fernando Fernandez atirou colocado e reduziu a diferença para 2-1.

O jogo seguiu intenso até ao final, o Guarani também ficou reduzido a dez, a cinco minutos do final, por expulsão de Jhohan Romana, mas o resultado não sofreu alterações e o Corinthians foi mesmo eliminado.

Veja a expulsão de Pedrinho e os três golos do jogo: