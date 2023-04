Vítor Pereira compreende os insultos que lhe foram dirigidos pelos adeptos depois da derrota do Flamengo diante do Fluminense (1-4), no Estádio Maracanã, na final do título carioca e disse mesmo que, se estivesse na bancada, faria o mesmo, mas também diz que a sua continuidade na liderança da equipa não está em causa.

Uma derrota difícil de digerir, uma vez que o Flamengo tinha vencido o jogo da primeira mão por 2-0 e deixou-se surpreender pelo rival no jogo que valia o título estadual. «Quanto à reação da torcida, eu compreendo. Com um resultado desses, eu mesmo se estivesse na torcida também me manifestaria. Agora, não tenho nenhuma indicação em relação a isso (demissão). O trabalho está no início, o Brasileirão nem começou, estou de corpo e alma, tenho muitos anos de experiência. Sei que esse momento é complicado e compreendo a reação dos torcedores», destacou o treinador português em conferência de imprensa.

Quanto ao dérbi carioca, Vítor Pereira reconheceu a superioridade do Fluminense. «Vou falar do jogo de hoje. Reconhecer o mérito do Fluminense, porque foi o justo vencedor. E reconhecer também que de fato hoje não tivemos o nosso nível taticamente, tecnicamente, e mentalmente estivemos abaixo do que podemos fazer. Trabalhar para melhorar, corrigir os erros e sermos mais fortes no futuro», destacou.

Em relação ao Flamengo, o treinador diz que precisa de conversar com os jogadores. «Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu e meus jogadores temos de reconhecer que hoje ainda por algum motivo que ainda não consegui perceber, tenho de conversar com eles, a equipe não apresentou o nível que já vi nessa temporada, inclusive no último jogo contra eles», comentou.

O Brasileirão está já aí à porta e Vítor Pereira diz que é a altura de voltar ao trabalho. «Continuar a trabalhar, no próximo treino vou conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho. Ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota. A mim também surpreendeu o nível que apresentamos. A única coisa que posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar, mais nada», referiu ainda.