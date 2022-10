O Cuiabá, equipa treinada por António Oliveira, venceu em casa o Avaí por 1-0 e deixou a zona de despromoção à Série B brasileira.

O único golo do jogo, diante de um adversário direto na luta pela salvação, foi marcado aos 90+1m por Pepê e permite ao Cuiabá respirar um pouco melhor a quatro jornadas do final do Brasileirão.

O Cuiabá consegue assim saltar do 18.º para o 16.º lugar com 34 pontos, os mesmos do Ceará - a primeira equipa abaixo da chamada linha de água - mas tem vantagem no primeiro critério de desempate: o número de vitórias (8-6) na competição.