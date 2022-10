Abel Ferreira está a um passo da conquista do título brasileiro, após o Palmeiras ter vencido em casa do Ath. Paranaense na última madrugada (3-1), e salientou isso mesmo na conferência de imprensa pós-jogo.

«Estamos a um passo, falta algo, mas demos um importante passo, mais um. Vamos dar dois dias de folga aos nossos jogadores. No que depende de nós, falta uma vitória. Temos uma missão a cumprir, amanhã que joguem e se forem melhores que ganhem, o que nós controlamos é o jogo seguinte. E podemos dar esse passo que ainda falta», afirmou o técnico português, que pode até comemorar o título brasileiro de forma antecipada caso Internacional e Corinthians não ganhem na próxima madrugada.

«Esta equipa tem uma coisa: amor pelo jogo e paixão por competir. Não sei se temos o melhor treinador ou o melhor plantel, mas queremos ser e melhorar. Coletivamente somos muito fortes. As duas Taças [Libertadores e Taça do Brasil] estão entaladas, a mim e aos jogadores pela forma como perdemos, mas já disse várias vezes e sou obrigado a lembrar porque ficou. No campeonato a solução é ser consistente, jogador fora ou em casa é igual. Tem muito a ver com o carácter dos nossos jogadores: não temos os melhores jogadores, mas temos os melhores homens de carácter»,salientou o técnico, que abordou entre outros temas o prodígio Endrick, que com apenas 16 anos se tornou no mais jovem jogador a marcar pelo clube.

«Com ele o que estamos a fazer é seguir o plano. Estamos a trabalhar com o Endrick há dois meses, sempre dissemos que seria no tempo de Deus. Entrou muito bem. Tem ali algumas características do Rony, quando temos vontade e qualidade o resultado aparece. Parabéns ao Endrick por marcar e à nossa equipa. Os jogadores ajudaram a prepará-lo para estes jogos: uma coisa era jogar no sub-20 e outra com jogadores como Gómez, Murilo onde uma bola parece a última. Não tiro mérito ao Endrick, mas dá-lo também à equipa por não perder a calma mesmo em turbulência», concluiu Abel Ferreira.

O Palmeiras soma 74 pontos no Brasileirão e tem mais 11 do que os seus perseguidores mais diretos, Flamengo e Internacional (menos um jogo), quando faltam quatro jornadas para o fim.