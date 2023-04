O Palmeiras restabeleceu a normalidade na final do Paulistão e goleou o Água Santa, por 4-0 depois de ter perdido na primeira mão por 2-1.

No jogo disputado em casa do Verdão, Gabriel Menino marcou os dois primeiros golos, aos 15m e aos 27, que permitiu fazer a reviravolta na final.

Aos 34m, foi outro menino a brilhar: Endrick. O jovem avançado de apenas 16 anos, que já assinou pelo Real Madrid, apontou o 3-0 ainda na primeira parte.

O resultado foi fechado aos 73, com um golo de Jose Lopez.

Abel Ferreira conquista assim a prova pelo segundo ano consecutivo e passa a somar oito títulos desde que assumiu o comando técnico do clube, tornando-se no treinador estrangeiro com mais títulos ganhos no Brasil.

É a 25.ª vez que o Plameiras conquista o campeonato Paulista.