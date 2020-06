O futebolista brasileiro do Cruzeiro, Vinícius Santana, mais conhecido por Vinícius Popó, testou positivo após o exame de despiste realizado à covid-19, informou o clube, na noite de domingo.

Após conhecer o resultado do exame realizado na sexta-feira, o avançado de 19 anos «foi afastado dos treinos» e esta «assintomático», de acordo com o Cruzeiro, estando em «isolamento social» em casa, não tendo tido contacto com quaisquer outros membros do clube.

Também no Brasil, o Vasco da Gama confirmou que tem 16 casos de jogadores infetados.