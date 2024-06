O Palmeiras de Abel Ferreira bateu o Juventude por 3-1, enquanto o Bragantino de Pedro Caixinha bateu o Vitória por 2-1, na última madrugada, em jogos relativos à 11.ª jornada do Brasileirão.

No Allianz Parque, em São Paulo, o argentino Flaco López deu vantagem ao Palmeiras no início da segunda parte, aos 49 minutos, mas, aos 64, o Juventude restabeleceu a igualdade, por Erick Farias.

Os campeões em título não desistiram, porém, de perseguir o triunfo e conseguiram-no, com mais dois golos, um de Estevão, aos 75 minutos, e outro do suplente Mayke, aos 83.

Em Bragança Paulista, o primeiro a marcar foi o Vitoria, que chegou à vantagem com um tento de Jean Mota, aos 17 minutos, mas, mesmo em cima do intervalo, aos 45+3, o Bragantino resgatou a igualdade, por intermédio de Eric Ramires. O conjunto de Pedro Caixinha selou, depois, o triunfo aos 66 minutos, com um tento de Helinho.

Em Bragança Paulista, o primeiro a marcar foi o Vitoria, que chegou à vantagem com um tento de Jean Mota, aos 17 minutos, mas, mesmo em cima do intervalo, aos 45+3, o Bragantino resgatou a igualdade, por intermédio de Eric Ramires. O conjunto de Pedro Caixinha selou, depois, o triunfo aos 66 minutos, com um tento de Helinho.

No topo da classificação segue o Flamengo que venceu o dérbi com o vizinho Fluminense (1-0), graças a um penálti convertido por Pedro, aos 87 minutos. A equipa carioca, com 24 pontos, mantém, assim, um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, enquanto o Bragantino sobe ao sexto lugar, com 18 pontos.

Confira a classificação do Brasileirão