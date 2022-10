Os três treinadores portugueses que comandam equipas no Brasileirão – Abel Ferreira (Palmeiras), António Oliveira (Cuiabá) e Vítor Pereira (Corinthians) – estão entre os mais indisciplinados de todo o campeonato brasileiro, segundo uma análise feita pelo Globo Esportes.

O primeiro lugar do pódio dos treinadores com mais cartões acumulados nas últimas 32 jornadas é mesmo partilhado por dois portugueses, Abel Ferreira e António Oliveira, ambos com oito cartões amarelos e um vermelho. Vítor Pereira surge no terceiro lugar, com seis amarelos e um vermelho, com o brasileiro Mano Menezes (Internacional), no segundo posto, a meter-se nesta «discussão» entre portugueses.

Apesar dos números negativos relacionados com a disciplina, este grupo de treinadores até tem conseguido bons resultados desportivos, sobretudo Abel Ferreira, Mano Menezes e Vítor Pereira.

O Palmeiras, com oito pontos de vantagem sobre o Inter, está, aliás, muito perto de renovar o título, quando faltam apenas seis jornadas para o final da competição. Além disso, a equipa comandada por Abel ainda não perdeu em casa e está numa sequência de 17 jogos sem derrotas (11 vitórias e 6 empates).

Mano Menezes, líder do Internacional, está no segundo lugar e comanda a melhor equipa da segunda volta, com 30 pontos somados, mais um do que o Fortaleza e Palmeiras. Além disso, o Colorado, como também é conhecido o Internacional, também vem de uma sequência de onze jogos sem perder (8 vitórias e 3 empates).

O Corinthians de Vítor Pereira, por seu lado, está no quinto lugar do Brasileirão, com um total de 54 pontos e ainda com um jogo por disputar.

António Oliveira é o único dos indisciplinados que destoa no que diz respeito aos resultados desportivos, com o Cuibá, no 17.º lugar, a lutar pela manutenção entre a elite brasileira.

Os treinadores mais indisciplinados do Brasileirão

Abel Ferreira (Palmeiras): oito amarelos e um vermelho

António Oliveira (Cuiabá): oito amarelos e um vermelho

Mano Menezes (Inter): seis amarelos e um vermelho

Vítor Pereira (Corinthians): cinco amarelos e um vermelho

Maurício Barbieri (Bragantino): cinco amarelos