O futebolista português Bruno Fernandes defendeu esta quinta-feira que João Mário «vai continuar a ser profissional no Benfica», mas frisou que vai continuar a torcer pelo Sporting.

À margem da homenagem feita na Câmara Municipal da Maia, onde recebeu a medalha de mérito (ouro), o jogador do Manchester United e internacional português disse que, se tivesse havido um casamento de vontades entre clube e João Mário, que talvez a continuidade de leão ao peito tivesse sido possível, ao invés da mudança para as águias.

«Acho que se o Sporting quisesse mesmo o jogador, tinha ficado com o jogador. Se o João quisesse mesmo ficar no Sporting, se calhar tinha também ficado no Sporting. Foi o que se proporcionou de melhor para ele», começou por dizer, à saída da Câmara Municipal, à comunicação social.

«Agora, eu acredito também, conhecendo o João: teve uma filha há pouco tempo, quis ficar em Portugal, porque para nós é complicado estar fora, tomar certas decisões. Ele é profissional e vai continuar a ser profissional no Benfica. Ao João desejo as maiores felicidades, é um jogador com quem compartilhei a seleção, com quem eu tenho uma relação de amizade. Desejo-lhe o melhor, mas obviamente torço sempre pelo Sporting e não pelo Benfica, mas isso é uma coisa normal. O João vai fazer o melhor dele pelo Benfica e, como profissional, é o que tem de fazer», concluiu o jogador de 26 anos.