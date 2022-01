Os portugueses José Sá, Bruno Fernandes e Marafona foram os futebolistas lusos mais pontuados após a jornada do fim-de-semana, de acordo com as estatísticas recolhidas pelo SofaScore para o Maisfutebol.

José Sá recebeu a nota mais alta entre os portugueses que jogaram este fim-de-semana no estrangeiro, com nota 8.8 de zero a dez, fruto da exibição na vitória do Wolverhampton ante o Southampton, por 3-1, no sábado, para a Premier League.

Bruno surge com nota 8.4, após o bis ante o Aston Villa, em Birmingham, no empate do Manchester United, a dois golos, no sábado.

A fechar o pódio, Marafona, guardião do Alanyaspor, que alinhou na vitória da equipa turca por 2-0, na deslocação ao Altay, no domingo, para a primeira liga da Turquia.

No top-10 surgem ainda outros nomes que foram preponderantes nas respetivas equipas. Sérgio Oliveira marcou o golo da vitória da Roma, Nani assistiu na estreia pelo Veneza e o luso-francês David da Costa também fez uma assistência, para o golo da vitória do Lens ante o Saint-Étienne, no sábado (1-2).