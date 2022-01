O Manchester United consentiu este sábado um empate em Birmingham, na deslocação ao Villa Park, ante o Aston Villa, depois de ter estado a vencer com um bis de Bruno Fernandes, no duelo da 22.ª jornada da Premier League inglesa.

Bruno abriu a contagem do marcador aos seis minutos, num livre batido do lado esquerdo que terminou com um autêntico frango do guarda-redes Emiliano Martínez, que ainda ficou a pedir fora-de-jogo de Cavani, mas inexistente.

Sem o português Cristiano Ronaldo, devido a questões físicas, o United foi para o intervalo a vencer pela margem mínima e dobrou a diferença aos 67 minutos, por Bruno Fernandes, que rematou à entrada da área após um passe de Fred, na sequência de uma má saída do Aston Villa no seu meio-campo defensivo.

Contudo, Steven Gerrard mexeu bem na equipa, lançando a estreia de Phillipe Coutinho (entrou na vez de Morgan Sanson ao minuto 68) e Chukwemeka (entrou aos 76 minutos na vez de Danny Ings) e as coisas acabariam por correr bem. Aos 77 minutos, Jacob Ramsey reduziu para 1-2 e, ao minuto 82, após uma grande jogada coletiva, Coutinho voltou ao futebol inglês com um golo para o 2-2 final, na sua estreia pelo Villa.

Além de Bruno Fernandes, que saiu aos 89 minutos, Diogo Dalot também foi titular.

O United mantém-se com 32 pontos e é sétimo classificado, tendo agora o Wolverhampton, sétimo com 31, mais perto na tabela. A equipa de Bruno Lage triunfou este sábado. Já o Villa é 13.º, com 23 pontos.

Quem também venceu este sábado, no jogo grande da jornada, foi o Manchester City: 1-0 ao Chelsea.