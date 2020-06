A equipa principal do Benfica regressa esta terça-feira ao Seixal para uma sessão de recuperação. Os jogadores apresentam-se da parte da tarde e nesta altura, ao que foi possível saber, ainda não está tomada qualquer decisão sobre quem orientará os treinos nos próximos dias.

Os trabalhos na ressaca da derrota no Funchal diante do Marítimo - essencialmente banhos e massagens - até dispensam a presença de um treinador, pelo que a direção de Luís Filipe Vieira ganha algum tempo para tomar uma decisão sobre aquele que é nesta altura o tema mais sensível do universo encarnado: a sucessão de Bruno Lage.

Seja qual for a decisão a tomar no imediato, passe ela por uma solução provisória ou definitiva, esta terá de ser célere, até porque o próximo encontro do Benfica é já no sábado, diante do Boavista no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga.