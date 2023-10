Thomas Meunier, internacional belga que representa o Borussia Dortmund, recorreu às redes sociais para lamentar o ataque em Bruxelas, na noite de segunda-feira, com duas mortes e um ferido.

A tragédia levou à suspensão do jogo entre a Bélgica e a Suécia, de qualificação para o Euro 2024. O suspeito do ataque, um indivíduo de 45 anos de nacionalidade tunisina, foi morto pela polícia.

«E o pior ainda está provavelmente por vir...vamos rezar pelas vítimas e pelas pessoas influenciadas negativamente pelo ensino desvirtuado de uma religião. Que Deus os ajude a encontrar o caminho certo», escreveu Meunier na rede social X.

O defesa não disputou o Bélgica-Suécia porque está a recuperar de uma lesão contraída no final de julho. Aliás, ainda não realizou jogos oficiais na presente temporada.

