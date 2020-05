O Eintracht Frankfurt perdeu este sábado na receção ao Borussia Monchengladbach, por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da Bundesliga, que marcou o regresso da competição depois da paragem devido à covid-19.

André Silva começou no banco (Gonçalo Paciência não foi opção devido a lesão) e foi de lá – ou melhor, da bancada, com os suplentes a vários metros de distância – que viu uma entrada em campo péssima por parte da sua equipa: aos sete minutos, o resultado já era de 2-0 para o Borussia.

Logo aos 37 segundos, Pléa abriu o marcador, depois de uma combinação com Hofmann – um sinal do que viria a ser a partida.

Pouco depois, o 2-0, por parte de Thuram: muitas facilidades da defensiva do Eintracht, com o jovem avançado a desviar sozinho em cima da linha de golo.

A exibição do Frankfurt nunca deixou de ser cinzenta e ao intervalo Adi Hutter lançou André Silva para fazer companhia a Bas Dost na frente de ataque.

No entanto, o Monchengladbach continuou por cima e foi com naturalidade que chegou ao 3-0, através de um penálti cobrado por Bensebaini.

André Silva ainda reduziu, à entrada para os últimos dez minutos da partida, mas a derrota da formação da casa já estava consumada. Até ao apito final, só a ineficácia dos homens do Monchengladbach não permitiu um resultado com sabor a goleada.

O golo de André Silva:

Sem adeptos no estádio, o Eintracht Frankfurt perdeu a alma e foi manietado com facilidade pelo Borussia Monchengladbach, que aproveitou o empate do Leipzig para subir ao terceiro lugar. Derrota justa da equipa de André Silva e Gonçalo Paciência.

