Lewandowski marcou, mas o Bayern Munique não ganhou. É nesta última parte da frase anterior que está a notícia.

Na deslocação ao terreno do União de Berlim, em jogo da 11.ª jornada da Bundesliga, os bávaros empataram a uma bola e podem perder a liderança no final da ronda para o Bayer Leverkusen.

Aos quatro minutos, Promel abriu o marcador para o União e deixou os homens de Flick em maus lençóis: o máximo que conseguiram fazer foi reduzir por Lewandowski, após uma bela assistência de Kingsley Coman.

Assim, o Bayern segue empatado na liderança da tabela classificativa com os mesmos 22 pontos do Leipzig. Ambas as equipas podem ser ultrapassadas caso o Leverkusen vença o Hoffenheim, este domingo.