O Bayer Leverkusen empatou a zero na visita ao Bochum e saiu da casa do 12.º classificado da Bundesliga com um sabor amargo.

Aos 65 minutos, Moussa Diaby teve nos pés uma oportunidade de ouro para dar a vitória à sua equipa e reforçar a candidatura à Liga dos Campeões. O avançado francês foi chamado a converter uma grande penalidade, mas, apesar de a bola entrar na baliza, o lance foi invalidado, já que Diaby escorregou no momento do remate e tocou duas vezes na bola.

Apesar do empate, o Leverkusen continua no terceiro lugar, com 52 pontos, mas pode permitir a aproximação de Leipzig (quarto, com 48) e de Friburgo (quinto, com 45), que ainda entram em campo neste domingo.

O momento do penálti de Diaby: