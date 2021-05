A Juventus, de Cristiano Ronaldo, apresentou a nova camisola para a temporada 2021/22.

Utilizando as tradicionais riscas pretas e brancas, a nova camisola é inspirada no Allianz Stadium, que faz esta terça-feira dez anos e, segundo o clube, «presta uma homenagem aos jogadores icónicos que fizeram história na Juventus, mas também aos adeptos, que desempenharam um papel fundamental para fazer do Allianz o símbolo de que é hoje».

Conheça melhor a nova camisola no vídeo abaixo e na galeria associada: