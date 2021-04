O Torreense informou que tem 17 infetados com covid-19, entre jogadores e staff técnico.



O clube de Torres Vedras acrescenta ainda que «os casos positivos encontram-se bem, na grande maioria assintomáticos».



Recorde-se que o Torreense venceu a Série F do Campeonato de Portugal e vai disputar a fase de acesso à II Liga juntamente com União de Leiria, Club Football Estrela e Vitória de Setúbal.