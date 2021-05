As duas vagas de subida à II Liga e as 12 que ainda restam para completar a nova Liga 3 da próxima época vão decidir-se neste fim-de-semana, com a sexta e última jornada das respetivas fases de acesso. Há ainda muito por decidir, emoções ao rubro em dezenas de estádios por todo o país e, eventualmente, calculadora na mão na luta pelos objetivos. Por isso, o Maisfutebol apresenta-lhe todos os cenários de apuramento para o que aí vem no sábado e no domingo.

Para já, estão certos na Liga 3 um total de 12 clubes. UD Oliveirense e Vilafranquense (que desceram da II Liga) juntam-se a Sp. Braga B e União de Leiria que, na fase de subida à II Liga, já não têm hipóteses de promoção. Além destes, Caldas, Alverca, União Santarém, V. Guimarães B, Montalegre, Oriental Dragon, Sporting B e Amora foram os oito clubes que já selaram matematicamente o apuramento, via fase de acesso à Liga 3.

Sabe-se já também, por via de já não conseguirem matematicamente um dos dois primeiros lugares na fase de acesso à Liga 3, que mais sete clubes vão jogar o Campeonato de Portugal (CP) na próxima temporada: Gondomar, BC Branco, Marinhense, Condeixa, Louletano, Moncarapachense e Praiense. Vamos às contas.

FASE DE ACESSO À II LIGA

Série Norte

Trofense sobe à II Liga: se vencer o Sp. Braga B. Se empatar e o Pevidém não vencer.

Pevidém sobe à II Liga: se vencer o Anadia e o Trofense não vencer.

Anadia sobe à II Liga: se vencer o Pevidém e se o Trofense perder.

JOGOS: Pevidém-Anadia; Sp. Braga B-Trofense (sábado, 16 horas).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Trofense, 10 pontos;

2.º: Pevidém, 9;

3.º: Anadia, 7

4.º: Sp. Braga B, 3 (vai para a Liga 3)

Série Sul

Estrela sobe à II Liga: se vencer em Leiria. Se empatar e houver empate no Torreense-V. Setúbal.

Torreense sobe à II Liga: se e só se fizer um melhor resultado que o Estrela.

V. Setúbal sobe à II Liga: se e só se vencer o Torreense e se o Estrela não vencer em Leiria.

JOGOS: Torreense-V. Setúbal; U. Leiria-CF Estrela Amadora (domingo, 15 horas)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: CF Estrela Amadora, 8 pontos

2.º: Torreense, 8

3.º: V. Setúbal, 7

4.º: U. Leiria, 4 (vai para a Liga 3)

FASE DE ACESSO À LIGA 3

Série 1

Merelinense na Liga 3: se vencer o São Martinho. Se empatar e o Felgueiras não vencer em Montalegre. Pode até perder pela margem mínima, desde que o Felgueiras perca. Isto porque, se ficar só igualado a sete pontos com o São Martinho e perder por essa margem mínima (ganhou 1-0 fora) leva a melhor pela diferença global de golos na série, que é o terceiro critério de desempate. Note-se que os golos fora não contam de acordo com os regulamentos: o primeiro critério de desempate é o número de pontos entre os clubes empatados, o segundo a diferença de golos marcados e sofridos entre os mesmos (sem olhar a golos fora) e o terceiro é a diferença de golos na fase da prova em causa.

Felgueiras 1932 na Liga 3: se vencer e o Merelinense não vencer.

São Martinho na Liga 3: tem de vencer, mas em cima disso fazer mais contas. Caso vença e o Felgueiras empate, há igualdade a sete pontos e aí os campenses levam a melhor no mini-campeonato a três (fazem sete pontos, para cinco do Felgueiras e quatro do Merelinense). Contudo, se vencer e o Felgueiras perder, fica apenas empatado a sete pontos com o Merelinense e, aí, teria de vencer os de Merelim por mais de um golo de diferença, para suplantar a derrota caseira (0-1), olhando aqui ao segundo critério de desempate.

JOGOS: Merelinense-São Martinho; Montalegre-Felgueiras 1932 (sábado, 11h30).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Montalegre, 10 pontos (apurado para a Liga 3)

2.º Merelinense, 7

3.º: Felgueiras 1932, 6

4.º: São Martinho, 4

Série 2

Fafe na Liga 3: se vencer. Se empatar e o Maria da Fonte não ganhar. Se perder e houver empate no Maria-Mirandela.

Mirandela na Liga 3: se e só se vencer e se o Fafe perder.

Maria da Fonte na Liga 3: se e só se vencer e se o Fafe não vencer.

JOGOS: Maria da Fonte-Mirandela; V. Guimarães B-Fafe (domingo, 17 horas).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: V. Guimarães B, 13 pontos (apurado para a Liga 3)

2.º: Fafe, 6

3.º: Mirandela, 4

4.º: Maria da Fonte, 4

Série 3

São João Ver na Liga 3: se vencer ou se empatar. Se perder e o Leça também perder. Se perder e o Leça empatar, assistir-se-ia a uma igualdade de três clubes a nove pontos e seria preciso olhar a outros critérios de desempate. É que, havendo mini-campeonato a três, a Sanjoanense soma seis pontos, para cinco de São João de Ver e Leça, que empataram os dois jogos entre si e, por isso, abriria só desempate ao terceiro critério, o da diferença de golos total na série.

Leça na Liga 3: se vencer o Gondomar. Se empatar e a Sanjoanense não vencer. Se empatar e a Sanjoanense vencer, segue na linha do que pode acontecer nos desempates com o São João Ver.

Sanjoanense na Liga 3: se vencer o São João Ver por mais de um golo (perdeu 2-1 fora) ou se vencer por qualquer diferença e o Leça não vencer. Vence sempre num eventual mini-campeonato a três.

JOGOS: AD Sanjoanense-São João Ver; Leça-Gondomar (domingo, 11h30).

CLASSIFICAÇÃO

1.º: São João Ver, 9 pontos

2.º: Leça, 8

3.º: AD Sanjoanense, 6

4.º: Gondomar, 4 (joga o CP em 2021/2022).

Série 4

Canelas na Liga 3: basta empatar em Amarante. Se perder, terá de olhar a eventual desempate direto com o Amarante caso não haja empate no outro jogo (ganhou 1-0 em casa). Isso ou a um eventual mini-campeonato a três caso perca e o Lourosa empate, o que colocaria três equipas com oito pontos. Se esse mini-campeonato se verificar, Amarante e Canelas levam a melhor: fazem cinco pontos cada, para quatro do Lourosa.

Lourosa na Liga 3: se vencer na Madeira. Se empatar e o Amarante não vencer.

Marítimo B na Liga 3: se e só se vencer o Lourosa.

Amarante na Liga 3: se e só se vencer o Canelas 2010. Depois, é uma questão de desempates, acima explicados. Se não houver empate na Madeira, tem de ganhar por mais que um ao Canelas 2010. Se vencer e houver empate na Madeira, três equipas ficam com oito pontos e, no mini-campeonato a três, suplanta o Lourosa.

JOGOS: Marítimo B-Lusitânia Lourosa; Amarante-Canelas 2010 (domingo, 17 horas)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Canelas 2010, 8 pontos

2.º: Lusitânia Lourosa, 7

3.º: Marítimo B, 6

4.º: Amarante, 5

Série 5

Oliveira do Hospital na Liga 3: se não perder com o Loures.

Loures na Liga 3: se e só se vencer o Oliveira do Hospital.

JOGOS: Oliveira do Hospital-Loures; BC Branco-Caldas (sábado, 14h30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Caldas, 8 pontos (apurado para a Liga 3)

2.º: Oliveira Hospital, 7

3.º: Loures, 6

4.º: BC Branco, 3 (joga o CP em 2021/2022)

Série 6: apuramentos decididos.

JOGOS: União Santarém-Marinhense; Condeixa-Alverca (domingo, 17 horas)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Alverca, 11 pontos (apurado para a Liga 3)

2.º: U. Santarém, 8 (apurado para a Liga 3)

3.º: Marinhense, 4 (joga o CP em 2021/2022)

4.º: Condeixa, 4 (joga o CP em 2021/2022)

Série 7: apuramentos decididos.

JOGOS: Moncarapachense-Louletano; Oriental Dragon-Sporting B (domingo, 11h30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Oriental Dragon, 10 pontos (apurado para a Liga 3)

2.º: Sporting B, 10 (apurado para a Liga 3)

3.º: Louletano, 6 (joga o CP em 2021/2022)

4.º: Moncarapachense, 2 (joga o CP em 2021/2022)

Série 8

Olhanense na Liga 3: se não perder com o Real SC.

Real SC na Liga 3: se e só se vencer o Olhanense.

JOGOS: Praiense-Amora; Real SC-Olhanense (domingo, 17 horas; 16h na Praia da Vitória)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amora, 11 pontos (apurado para a Liga 3)

2.º: Olhanense, 7

3.º: Real SC, 5

4.º: Praiense, 4 (joga o CP em 2021/2022)