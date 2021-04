CP: FPF multa Sanjoanense, Anadia confirmado no «play-off» de subida Lusitânia Lourosa avançou com participação disciplinar por considerar que a Sanjoanense utilizou uma «substituição por concussão» sem se justificar no empate entre as duas equipas. Veredicto da FPF confirma esse cenário, mas apenas se decidiu pela multa ao emblema de São João da Madeira