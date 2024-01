O presidente da Federação de Futebol da Gâmbia não só desvalorizou como considerou que os relatos de pânico vivido a bordo do voo que tranportava os escorpiões para a Costa do Marfim, onde vai decorrer o CAN, foram exagerados.

«Eu sei que as pessoas costumam adormecer quando um avião levanta voo. Alguns jogadores estavam a dormitar, mas aterrámos em segurança. Não houve um único incidente, descemos do avião e embarcamos no autocarro para voltar ao terminal», disse Lamin Kaba Bajo em declarações à BBC.

Saidy Janko, ex-jogador do FC Porto, e o selecionador Tom Saintfiet deram conta de uma situação que podia ter terminado em tragédia. Segundo o dirigente, ninguém terá desmaiado devido à falta de oxigénio. «Nunca senti isso e não está clinicamente, cientificamente ou medicamente comprovado. São observações e perceções individuais, mas não houve nada parecido. Estava sentado ao lado do treinador e não vi ninguém desmaiar», acrescentou.