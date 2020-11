A goleada histórica sofrida pela Colômbia, por 6-1, diante do Equador, fez surgir no país sul-americano um coro de críticas ao selecionador Carlos Queiroz. Primero foi nas redes sociais, depois na imprensa e o lugar do português no comando da seleção cafetera parece estar em risco.

Na Marca Claro, as críticas são contundentes: «Alguém se atreve a justificar que Carlos Queiroz não seja despedido hoje mesmo?», pode ler-se. No artigo, também são atribuídas críticas aos jogadores - «que fizeram um papelão nos jogos com o Uruguai e o Equador» -, mas o selecionador é descrito com alguém que está «perdidíssimo» e a «tomar decisões desesperadas», como tirar Orejuela, Luis Díaz, Mojica e Uribe antes do intervalo.

«Não há um plano, um estilo de jogo definido, um onze titular, não há nada», pode ainda ler-se no artigo.

No El Espectador também se fala de «desespero» para justificar as substituições e o jornal diz que o selecionador está «assoberbado.»

O El Universal questiona o que correu mal e se serão os jogadores que não querem que Queiroz tenha sucesso, mas depois aponta que «este plantel já mostrou um grande profissionalismo e é difícil pensar que fariam algo que pussesse em causa a qualificação para o Mundial».

O El Tiempo diz que esta foi «a mais humillante história de terror», que deixa «Carlos Queiroz entre a espada e a parede.» Veja as imagens dos jornais na galeria associada: